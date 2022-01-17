ليبيا – رحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت بالاجتماع الذى جمع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وذلك من أجل بحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.

حيث استعراض الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتم الاتفاق على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التى ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وشدد أبو الغيط خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.

بدوره ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت الجهود الحثيثة المبذولة من قبل أبو الغيط ووليامز والرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا.