حبيب نورمحمدوف يطلق سلسلة مطاعم للوجبات السريعة منها لحم الحصان!

روسيا – أطلق الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، سلسلة مطاعم للوجبات السريعة “M-eat by Khabib”.

وافتتح مطعم في برج “مدينة العواصم” في المركز التجاري الشهير “موسكو سيتي” بالعاصمة موسكو.

وتخطط مجموعة “M-it” المرتبطة بحبيب نورمحمدوف، لافتتاح 14 مطعما في أمكان مختلفة بمدينة موسكو، بحلول نهاية شهر مايو، ومع نهاية عام 2023، افتتاح 150 مطعما في خمس دول، وهي: كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ومن المخطط افتتاح مطاعم للوجبات السريعة في مدن روسية أخرى.

وتتكون الوجبات السريعة من اللحم المطهي (الدجاج ولحم الخيل ولحم البقر) في كعكة مع إضافات مختلفة تسمى “برادم إيت”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزاله يوم 24 من أكتوبر عام 2020، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254” للفنون القتالية المختلطة، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: “sports.ru”