ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن تحركات ستيفاني وليامز تدل على محاولاتها للعودة للمشهد لأنها فقدت البوصلة، معتبرًا أن خارطة الطريق ضاعت عندما تم إقصاء ستيفاني وليامز من رئاسة البعثة بالإنابة، بالرغم من طلب أكثر من 60 عضوًا من لجنة الحوار السياسي أن يتم التمديد لها لمدة 8 شهور على الأقل.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عدم التوافق الأمني في مجلس الأمن لهذه المسألة هو من أربك المشهد وتم تغيير المبعوثة في ذلك الوقت بالإنابة.

وتابع: “كوبيش هو من البداية غير متحمس لتفعيل دور فعال حتى للمراقبة خارطة الطريق والحكومة، حاليًا ستيفاني وليامز تريد أن تقرأ المشهد بعد هذه السنة التي ضاعت لأنها تغيرت أشياء كثيرة على الأرض، هناك تقاربات وتباعدات، تقارب بين مصر وتركيا وروسيا وتركيا وتباعد بين أمريكا وروسيا هذه الأشياء تؤثر في المسألة الليبية، لأن الدول متداخلة بقوة في المسألة الليبية هي تحاول قراءة كل طرف وكل دولة على حدا ماذا تريد لتحاول أن تشجع وهناك لقاء بين رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة في المغرب ممكن حاليًا، حتى أنها لم تدعُ ملتقى الحوار السياسي، ربما تريد أن تعطي فرصة للتفاهمات لتثمر أمر نهاية الشهر”.

وأضاف: “ملتقى الحوار السياسي عين رئيس الحكومة ومجلس النواب هو من اختار الحكومة؛ لأن رئيس الوزراء الدبيبة قال إنه لم يعين إلا وزيرًا واحدًا، وكل الوزراء تم تعيينهم من أعضاء مجلس النواب، سواء المناطقي الجهوي أو المحاصصة، هذه الكيفية كل وزير جاء للحكومة عنده خلفية في مجلس النواب، بند الحاسبة أن تحاسب رئيس وزراء على حكومة لم يكلفها؟ مفروض مجلس الوزراء يحاكم الوزراء الذي عينهم، الآن العملية والضجة ليست على الحكومة بل على رئيس الوزراء بشخصه، لأنه استغل الموقف وبدأ في برنامج بعض الإصلاحات هنا وهناك واعتبرها البعض نوع من الدعاية الانتخابية المسبقة”.

حويلي رأى أن المعيب في رئيس الوزراء أنه أخطأ في مسألة ترشح وهذا هو الخلل، لأنه حصل على شعبيته باستغلال لهذه النشاطات التي يقوم بها بالتالي الحكومة فقدت البوصلة، وفقًا لتعبيره.

وأردف: “بالنسبة لمجلس الدولة والذي هو وريث المؤتمر الوطني العام، نعلم أنه عندما ظهرت عليه مظاهرات لا للتمديد في 2014، شكل لجنة فبراير وأعلن انتخابات لغرض الخروج من المشهد لكن مجلس النواب وقراراته وعدم التسليم والاستلام أربك المشهد وعاد المؤتمر الوطني العام وخرجنا بحوار سياسي أنتج الاتفاق السياسي ومجلس النواب لن يعمل ويلتزم به. حاليًا وصلنا لطريق مسدود ورؤية مجلس الدولة هو مع انتخابات برلمانية لكن أن يتم تنظيف السجل الانتخابي وتعديل المفوضية العليا للانتخابات، والذي خطأ المؤتمر الوطني العام والسلطات التي أتت بعده أن مجلس المفوضية بعد كل عملية انتخابية يجب أن يجدد وفي الإعلان الدستوري يعاد تشكيل مجلس إدارة المفوضية”.

أما بشأن التقارب بين المجلسين فيما يخص المسار الدستوري علق قائلًا: “نحن كنا داعم ودافع للاستفتاء على الدستور واعتماده بحكم أن الهيئة التأسيسية منتخبة والاعتماد أقل جهد ووقت ونستطيع أن ندخل مباشرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدون تضييع وقت وجهد، ولكن حاليًا مجلس النواب وننتظر ماذا سيرشح من خارطة الطريق للمدة القادمة في نهاية الشهر”، لافتًا إلى أنه إذا البرلمان اقترح حلولًا واقعية وشكل لجنة مشتركة لإعداد خارطة الطريق وتعديل القوانين ومشروع الدستور بالإمكان الذهاب للمسار الدستوري.

واستطرد: “غيرنا الحكومات ولو حسبنا حكومة الثني أنها عملت في المنطقة الغربية دورتين، عدد الحكومات 7 التي تغيرت، ما الذي لم يتغير؟ هو السلطة التشريعية، إن تغيرها عندك 4 أدوات، الأداة الأولى انقلاب عسكري يسيطر على الديموغرافية الثانية أن الأجسام تنهي نفسها بنفسها وهذه أسهل الطرق، الثالثة الحراك والحسم الشعبي والطريقة الرابعة أن المجتمع الدولي يعتبر أن ليبيا دولة فاشلة وتوضع تحت الوصاية، كما حصل في بعض الدول عندنا مساران أن الأجسام تنهي نفسها بنفسها، وبما أن الشعب لا يريد التحرك بهذه اللحظات، لأن الشعب تغيب لأننا نحتاج لوضع نص دستوري.

وأكد في الختام على ضرورة أن تكون هناك آلية أو نص دستوري يستطيع الشعب من خلاله تغيير الآلية التي خرجت عن المسار، وهذا ما يسعى له المجلس في المستقبل حاليًا، مضيفًا: “ننتظر الأيام القادمة ماذا سيرشح من مجلس النواب، والكرة الآن في ملعبه”.