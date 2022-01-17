ليبيا – أكدت وزارة القوى العاملة المصرية استمرارها بقبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي بهدف العمل في ليبيا برواتب جيدة.

بيان للوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أنه واعتبارا من الـ16 وحتى الـ31 من يناير الجاري برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري وللمرة الثانية في خلال أسبوع يتم قبول طلبات المتقدمين برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري للعمل في ليبيا.

وتابع البيان إن على الراغبين للعمل بهذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم عبر الدخول على موقع الوزارة فيما أوضح الوزير محمد سعفان بالقول إن هذه ثاني طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأضاف سعفان إن هذا يأتي في إطار المشاركة في إعادة إعمار ليبيا عبر مشاريع عودة الحياة لطبيعتها فيها مؤكدا استعداد الحكومة المصرية للاشتراك بشكل جاد في هذا وإمداد البلاد بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية كاشفا عن المهن المطلوبة وهي 4 أطباء تخصص نساء وتوليد.

وتابع سعفان إن ليبيا تطلب طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية وممرضين 2 تخصص طوارئ وإسعاف و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد و13 ممرضا تخصص جراحة و10 ممرضين تخصص أطفال وممرضتين تخصص قابلة قانونية.

وبين سعفان أنه يشترط للتقديم أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 لـ10 سنوات والسن بين الـ25 والـ37 عاما باستثناء طبيب تخصص نساء وتوليد إذ يشترط أن يكون عمره من 38 إلى 50 سنة فيما تتراوح الرواتب ما بين 3500 إلى 4500 دينار أي ما يقارب الـ20 ألف جنيه مصري وحسب الخبرة.