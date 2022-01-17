العراق – وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بـ”الأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة”.

وقال إن “التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد”.

وأضاف أنها “تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل”.

وقال: “سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره”.

وأفاد مراسل RT في العراق مساء الأحد بأن انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

المصدر: RT