وبحسب وسائل اعلام باكستانية، فإن الرحلة “PK 9754” كان من المفترض أن تسافر من الرياض إلى إسلام أباد، لكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت: انه “بعد ذلك، قرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام، ورفض مواصلة الرحلة”.

وأوضحت وسائل الاعلام، أن الطيار علّل قراره بـ”انتهاء عدد ساعات دوامه”.

واحتج الركاب على تأخير رحلتهم ورفضوا تغيير الطائرة. وبعد طول انتظار وتوتر الأوضاع، تم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية: “يجب أن يستفيد الطيار من قسط من الراحة، لأن الأمر ضروري لسلامة الطيران”.

وتابع: “سيصل جميع الركاب في حدود الساعة 11 مساءً إلى مطار إسلام أباد.. حتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق”.