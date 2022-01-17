عمران خان في اتصال مع بوتين: المسلمون في باكستان وفي العالم الإسلامي يؤيدون كلمات الزعيم الروسي

عمران خان في اتصال مع بوتين: المسلمون في باكستان وفي العالم الإسلامي يؤيدون كلمات الزعيم الروسي

موسكو – أفاد المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ناقش الطرفان خلالها عدة قضايا.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: “أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان. وخلال ذلك ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية- الباكستانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية”.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره للرئيس الروسي على كلماته عن النبي محمد.

وقال عمران خان، إن المسلمين في باكستان وفي العالم الإسلامي، يؤيدون كلمات الزعيم الروسي في مؤتمره الصحفي يوم 23 ديسمبر عام 2021، عن النبي محمد، وفيه شدد الرئيس بوتين على عدم جواز القيام وتحت ستار حرية التعبير، بالإساءة إلى كرامة مجموعة دينية أو قومية أو اجتماعية معينة.

وفي هذا السياق، أشار بوتين إلى أن روسيا كانت تاريخيا دولة متعددة القوميات ومتعددة الطوائف حيث تتعايش وتتفاعل تقليديا الشعوب التي تعتنق ديانات مختلفة، بما في ذلك الإسلام.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الجانبان كذلك موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي