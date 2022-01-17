عُمان – وقعت مسقط وشركة بريتش بتروليوم (بي.بي) اتفاقيتين لدعم مشروعات تنمية الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان بحلول عام 2030.

وقال وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي، في بيان، الإثنين، إن الاتفاقيتين خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040.

وذكر الوزير أن الشراكة مع “بي. بي” البريطانية ستتيح العمل على تطوير موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة بمعايير عالمية.

وتابع: “ستدعم الشراكة أيضا، توليد الطاقة النظيفة للشبكة وتشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج”.

وبموجب الاتفاقيتين يتعاون الجانبان في عدد من المجالات، بما في ذلك استراتيجية الطاقة المتجددة واللوائح التنظيمية للقطاع، وإنشاء مركز للطاقة المتجددة وتطوير القوى العاملة المحلية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الجديد.

وستعمل “بي. بي” على تسجيل وتقييم بيانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مساحة 8 آلاف كيلومتر مربع.

وتسهم موارد الطاقة المتجددة في توفير الطاقة المطلوبة لتطوير الهيدروجين الأخضر، الذي سيتم تصديره إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط السلطنة لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الطاقة المتجددة، لتعزيز استخدامها في مجالات مختلفة كالنقل والصناعة.

وتعمل السلطنة على تطوير الصناعة النفطية ضمن أهداف خطتها الاقتصادية 2040 الهادفة إلى تطوير إنتاج الطاقة التقليدية وتعزيز مشاريع البتروكيماويات إلى جانب تحفيز الاقتصاد غير النفطي بمشروعات الطاقة النظيفة.

الأناضول