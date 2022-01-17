ليبيا – أكد عضو مجلس النوب سالم قنيدي ضرورة تغيير الحكومة الحالية، قائلًا إنهم مصرون على تغييرها بأية طريقة، حيث تتجه بالبلاد نحو الضياع نظرا لصرفها أموالًا في مسارات غير معلومة، وفق تعبيره.

قنيدي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أن استمرار الحكومة إلى يونيو المقبل سيضيع المزيد من الأموال، مطالبًا رئيسها عبد الحميد الدبيبة بتوضيح الوجهات التي صرفت عبرها الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وقال قنيدي: إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تعمل بطريقة تخالف اتجاه النواب، وإن ما يهم النواب هو ما وراء الانتخابات لا سيما في ظل وجود شخصيات جدلية،مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى عملية انتخابية مقبولة لدى الجميع.