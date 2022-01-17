كأس إفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية والمتأهلين إلى ثمن النهائي

كأس إفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية والمتأهلين إلى ثمن النهائي

الكاميرون – أسدل الستار امس الأحد عن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وضمنت ثلاث منتخبات من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية تأهلها مبكرا إلى دور الـ16 قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل إلى الدور المقبل (ثمن النهائي) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الأولى:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا بدون رصيد.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثانية:

1- غينيا برصيد 4 نقاط

2- السنغال برصيد 4 نقاط

3- مالاوي برصيد 3 نقاط

4- زيمبابوي بدون رصيد.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر بدون نقاط.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- ساحل العاج برصيد 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر بدون نقاط.

– الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط

2- مالي برصيد 4 نقاط

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون رصيد (ودعت البطولة رسميا).

المصدر: RT