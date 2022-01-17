ضمت المجموعة الأولى من القرعة، كل من ( الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الايراني والشارقة الاماراتي أو الزوراء العراقي).

( نادي القوة الجوية العراقي ونادي الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

المجموعة الثالثة: (فولاذ الإيراني، شباب الأهلي الإماراتي، آهال التركمانستاني، الغرافة القطري).

المجموعة الرابعة: (الدحيل القطري، سباهان الإيراني، باختاكور الأوزبكي، التعاون أو الجيش).

المجموعة الخامسة: (السد القطري، الفيصلي السعودي، الوحدات الأردني، بني ياس أو ناساف).

ومن المؤمل، أن تنطلق التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2022 في آذار المقبل، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في نيسان من العام الحالي.