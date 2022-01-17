كوريا ج – وقعت كوريا الجنوبية والإمارات بالأحرف الأولى امس الأحد صفقة لبيع أبو ظبي صواريخ أرض – جو كورية متوسطة المدى، في أحدث مؤشر على تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه تم توقيع الاتفاق بعد أن أجرى مون جيه-إن محادثات مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي في وقت سابق اليوم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة من المرجح أن تصل إلى 3.5 مليار دولار.

يذكر أن نظام M-SAM تشيون-غونغ، عنصر أساسي في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعدد الطبقات، وتشيون-غونغ تعني قوس السماء باللغة الكورية.

وناقش مون ورئيس الوزراء الإماراتي خلال المحادثات سبل توسيع التعاون في البنية التحتية والجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، والفضاء، ومساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقبل إجراء المحادثات زار مون حفل “يوم كوريا” في إكسبو 2020 دبي وكثف حملة كوريا الجنوبية لاستضافة المعرض في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد عام 2030.

وفي وقت سابق من اليوم، حضر مون منتدى أعمال في دبي، وصرح بأن كوريا الجنوبية ستسرع وتيرة التعاون مع الإمارات في التقنيات الرئيسية الصديقة للبيئة.

ومنذ أن ظفرت كوريا بعقد قيمته 20 مليار دولار عام 2009 لبناء أربعة مفاعلات نووية في براكة بالإمارات، كان البلدان يسعيان لتوسيع التعاون في القطاعات الأخرى.

المصدر: وكالة “يونهاب” الكورية