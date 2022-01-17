لبنان – نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما بثته قناة “الجديد” حول إصدار الرئيس ميشال عون الإذن بمداهمة عدد من المصارف على خلفية تحقيقات في دعاوى قضائية مصرفية.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان صدر عنه إلى أن “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح أن “الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف”.

وتابع: “ننفي ما ذكره الإعلامي جوني منير على شاشة قناة “الجديد” أيضا، عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن حزب الله وحركة أمل، بالعودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”