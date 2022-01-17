الكاميرون – وجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وحيد خليلوزيتنش، تحذيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل مواجهة الغابون، غدا الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم في الكاميرون.

وقال وحيد خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، والمكرس لمباراة الغابون: “أتمني أن نكون أكثر تفاهما ونتواصل بشكل سلس. هذا التوقيت الخاص بالمؤتمرات لا يناسبني، ويفترض أن أحضر معي أحد اللاعبين، لكن لدينا مباراة مهمة وحصة تدريبية”.

وأشار مدرب المغرب: “في المرة المقبلة قد لن أحضر ما لم يتم التعامل مع ملاحظتي بمزيد من الاهتمام. أنا هنا لا أحرض على مقاطعة المؤتمرات بل أتحدث عن توقيتها الذي ينبغي ألا يكون مؤثرا على خططنا التدريبية ويتعارض معها”.

وعن مواجهة الغابون، قال وحيد: “المباراة في غاية الصعوبة، واجهنا منتخب الغابون، وانتصر علينا وديا، وتابعته في هذه النسخة وهو صعب المراس. لقد درستهم بشكل جيد ونملك الحلول لإسقاطهم”.

واستكمل مدرب المغرب: “منتخب الغابون يحظى بدعم جماهيري قوي وهذا الأمر لن يزعج لاعبينا بكل تأكيد، لأنهم اعتادوا على اللعب في هكذا ظروف ومؤثرات”.

وضمن المغرب تأهله إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن حقق انتصارين متتالين على كل من غانا (1-0) وجزر القمر (2-0) على الترتيب، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما يحتل منتخب الغابون المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حصدها بعد فوزه على جزر القمر (1-0) وتعادله أمام غانا بهدف لمثله.

المصدر: وكالات