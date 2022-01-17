ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و127 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.3 بالمئة، من أصل 5527 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 602 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 385075 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى7127 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5853 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,965,713 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 940,217 وجرعة تعزيزية 4166.