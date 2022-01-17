ليبيا – صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة أمر مرفوض مهما كانت الاسباب ولا يحق لأحد في ليبيا أن يقطع أو يساوم المواطنيين الليبين على قوتهم وقوت أبنائهم ، لاسيما حماة الوطن ، مضيفاً بأن السكوت عن أبسط حقوق أفراد القوات المسلحة يعد خذلان وخيانة لهم .

الجروشي وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب اليوم الإثنين أوضح بأن تأمين وحماية القوات المسلحة للحقول والموانئ النفطية نتج عنه تحسن ملحوظ في الصادرات النفطية الأمر الذي انعكس ايجابياً على ايرادات الدولة الليبية من بيع النفط .

وأضاف الجروشي :”ليس من المقبول أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بقطع المرتبات عن أبناء القوات المسلحة والتي قوامها من كافة أبناء ليبيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بسداد مرتبات الاتراك والمرتزقة بالدولار” ، مطالباً أبناء وحكماء ومشايخ القبائل بغلق الموانئ والحقول النفطية.