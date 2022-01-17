الكاميرون – تلقى منتخب مصر ضربة قوية قبل مواجهة السودان في دور المجموعات لكأس إفريقيا، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الاثنين، غياب المدافع محمود حمدي “الونش” عن المباراة المرتقبة.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”، إن فحص الأشعة، أثبت إصابة “الونش” بشد في العضلة الأمامية وبالتالي غيابه عن مباراة السودان.

وكان “الونش”، غادر مواجهة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو (1-0) السبت الماضي لحساب منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، مصابا بين شوطي المباراة، ونزل بدلا منه محمد عبد المنعم.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجوعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتأهلة سلفا والمتصدرة بست نقاط، وأمام غينيا بيساو السودان اللتين تملكان في رصيدهما نقطة واحدة.

وتلعب مصر مع السودان في الجولة الثالثة الأخيرة بعد غد الأربعاء، ويحتاج “الفراعنة” للفوز أو التعادل للتأهل لثمن النهائي، بينما يتحتم على السودانيين تحقيق نتيجة الانتصار لخطف إحدى البطاقات المؤهلة للدور المقبل.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم