ليبيا – قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في 25 يناير الحالي.

مهنا وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأحد أضاف: “ما زلنا نحتاج إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية كونها مرحلة ثانية لاتخاذ عدة خطوات مهمة”.

وتابع مهنا حديثه: “اتضحت لدينا عدة مسارات لخارطة الطريق، وملامح الحل باتت واضحة، ومتفائلون بنتائج عملنا”.

مهنا أشار إلى أن لجنة خارطة الطريق استطاعت الحصول على توافقات كبيرة بين الأطراف، لافتًا إلى أن الاستفتاء على الدستور لم يحسم بعد، وهو محور اللقاءات الجديدة.