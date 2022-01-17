ليبيا – قال مدير الإدارة التّجاريّة بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة مصطفى قدارة إنهم طالبوا في مقترح موازنة 2022 بتوفير الدّعم بشكل جزئي لثلاث سلع أساسيّة والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق الليبية، خلال الفترة الأخيرة، منها سلع القمح والأرز وزيت الطّعام.

قدارة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أنّ الدعم قيمته 40% من السّلعة، لأنّ ارتفاع أسعار القمح عالميّا أثّر بشكل كبير على رغيف الخبز، ممّا تسبّب في ارتفاع سعره بالإضافة إلى سلعة الأرز الّتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى 75% من سعرها الأساسي، وكذلك زيت الطّعام ارتفع أيضا.

وأضاف قدارة:” الأسعار في وقتها الحالي لا تتلاءم مع القوّة الشّرائيّة للدّينار،وتسعى وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة اللّيبيّة إلى إنشاء ديوان للحبوب، وسيتمّ من خلاله توزيع الدّقيق بدعم حكوميّ بنسبة 40%، وذلك من أجل توفير مخزون غدائي لليبيا مع مراقبة الأسعار، بالإضافة إلى دعم المزارعين بهدف تحقيق للأمن الغذائي”