أندونيسيا – أجرى وفد من المسؤولين الإندونيسيين زيارة نادرة إلى إسرائيل مؤخرا لمناقشة استراتيجيات مكافحة فيروس كورونا، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وذكرت الإذاعة أن مسؤولي الصحة الإندونيسيين يهدفون إلى “تعلم كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد” واجتمعوا بمسؤولين إسرائيليين، بدون أن يحدد توقيت حدوث ذلك.

ونفت الحكومة الإندونيسية حدوث الزيارة.

من جهتها، لم تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، لكنها قالت إن إسرائيل “تؤمن بالتعاون الدولي في كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا” ومستعدة لتبادل المعلومات والخبرات.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، ولكن منذ سنوات كانت هناك مبادرات عبر القنوات الخلفية لإقامة علاقات رسمية. وترفض إندونيسيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وكانت من أشد المؤيدين للفلسطينيين.

وفي الشهر الماضي تناقلت التقارير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش خلال زيارة إلى جاكرتا مع المسؤولين الإندونيسيين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: “أسوشيتد برس”