ليبيا – كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة تفاصيل زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وهيبة قالت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المجلس الرئاسي منذ المدة الماضية كان له اهتمام بزيارة مختلف مناطق ليبيا ولقاء كل الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة، ولقاء اللافي وعقيلة صالح كان ايجابي وبنّاء وتناول سبل دعم العملية السياسية ودفع المسار الانتخابي.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي أكد على زيارة عبد الله اللافي العضو في المجلس الرئاسي لضرورة أن يكون هناك أرضية توافقية وأسس قانونية ودستورية متينة لإجراء الانتخابات في خارطة الطريق وفي أقرب وقت، والمهم كان بالنسبة للمجلس في هذا اللقاء بحث ملف المصالحة؛ لأن الرئاسي كان يركز وبشكل كبير على ملف المصالحة الموكلة للمجلس الرئاسي وهناك ملف المصالحة بطبيعته يتطلب تعاونًا مع السلطة التشريعية في أمور تتعلق بقوانين سابقة أو قادمة تتعلق بالتأسيس للجان المصالحة.

وأكدت على أنه كان هناك دعم واضح من قبل رئيس البرلمان لعمل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة وتأييد واضح واتفاق على التنسيق والتشاور في المدة القادمة، لتكون هناك خطوات كبيرة في ملف المصالحة لانطلاق ملف المصالحة في مراحله.

كما بيّنت أن ملف المصالحة يتطلب العمل على أكثر من مستوى، سواء كان عملًا على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو قيادات مجتمعية تمثل في الملتقيات التي عقدت وحوارات الشباب التي عقدت في طرابلس ومدن أخرى من قبل المجلس الرئاسي أو بالتشاور مع أطراف ذات الصلة.

ولفتت إلى أن اللقاء أهميته كونه السلطة التشريعية والجانب المتعلق بسن القوانين وأهميته أنه أكد على تعاون السلطة التشريعية ودعمها التام لعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة إلى جانب العمل السابق للمجلس الرئاسي، خاصة اللقاء مع الخبراء والأكاديميين والقانونيين.

واختتمت قائلةً: “لماذا يحتاجون وتصورهم لتنجح عملية المصالحة؟ نعلم أن المجلس الرئاسي يؤسس للمصالحة التي لم تبدأ بعد والتركيز عليها في هذه المرحلة بالذات كبير من قبل المجلس الرئاسي، بالتوازي مع التركيز على دفع في العملية السياسية حتى يكون هناك تقدم وحلحلة فيها”.