ليبيا – عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبو زقية.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحية المرصد أكد إن الاجتماع الذي شهد حضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالبرنامج تم تكريسه لإستعراض خطة الأخير لدعم وتمويل مشروعاته ومناقشة العراقيل التي تواجهها المراكز التابعة له في البلاد وخاصة بمناطق الجنوب.

ووفقا للبيان تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة خطة حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز دور الشباب بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال وسبل توفير التمويل اللازم والأدوات المتاحة.

وقدم القائمون على البرنامج عرضا مرئيا لتوضيح المشاريع المزمع تنفيذها ومن بينها استحداث مراكز وحاضنات أعمال جديدة للمناطق المجاورة لمدينة سبها وإدراجها ضمن خطة البرنامج الوطني لهذا العام وإنشاء للتكنولوجيا الأفكار الابتكارية بمناطق الجنوب.

واستعرض المجتمعون خطة لتمويل 500 مشروع للأشغال الحرفية وألف مشروع صغير ومتوسط في مناطق الجنوب فضلا عن تقديم مقترح لإقامة مجموعة أنشطة وفعاليات بمجال ريادة الأعمال بالمنطقة ما يعزز الدور الاساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة.

وشدد أبو جناح على أهمية تحسين بيئة وحاضنات ريادة الأعمال واستدامة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة لتمكين كل الأطراف المعنية من العمل بشكل سليم لمواكبة وتنفيذ ما يخص من تدريب وتأهيل واستشارات ومتابعة بكل مناطق ليبيا بالصورة الصحيحة.

وأضاف أبو جناح إن هذا يتم من خلال تفعيل المراكز والحاضنات بالمناطق تحتاج في أغلبها إلى ملاكات بشرية مؤهلة وتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة تشجيعا لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة رافدة ومكملة من شأنها خلق فرص عمل للشباب بما يحقق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات المحلية.