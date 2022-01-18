أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب و”برنت” يصعد إلى أعلى مستوى منذ خريف 2014

أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب و”برنت” يصعد إلى أعلى مستوى منذ خريف 2014

فيينا – تواصل أسعار النفط تسجيل المكاسب، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام “برنت”، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2014.

وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.24% إلى 85.70 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.83% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات محتملة للإمدادات الخام، تزامنا مع انحسار المخاوف بشأن تأثير انتشار المتحور أوميكرون على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

المصدر: بلومبرغ + تاس