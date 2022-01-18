السودان – دانت الأمم المتحدة، استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، مشددة على ضرورة أن يتمتع كل الأشخاص، بالحق في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، وتشدد على أهمية أن يتمتع كل الأشخاص، سواء في الخرطوم أو في أي مكان آخر، بالحق في التظاهر السلمي”.

وشدد على أنه “من المهم أن نرى جوا يفضي إلى المشاورات الجارية في الشارع وداخل القاعة. كما رأينا تقارير حول حوادث مقلقة في المستشفيات وغيرها من الأماكن”.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن عملية سياسية للسودان.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: “رحب جميع المشاركين بدور الأمم المتحدة في تسهيل المشاورات، مشيرين إلى أن توقيتها أمر حاسم حيث إن هناك حاجة إلى حل عاجل للأزمة الراهنة”.

المصدر: UN news