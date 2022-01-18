ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن طوقًا أمنيًا منع المتظاهرين من الوصول لمقر مجلس النواب أمس الإثنين، مشيرًا إلى أن العملاء وأتباع الأجنبي يريدون فرض أنفسهم في حكومة صفقة بأي وسيلة، (بعد) تأكدهم أنهم سيهزمون بصناديق الاقتراع.

البيوضي لفت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن قدرة الليبيين على انتزاع حقهم واستعادة وطنهم ستبقى رهينة خروجهم للشوارع وفرض إرادتهم.

واعتبر أن منع المتظاهرين من الوصول لمقر المجلس، والإستخفاف بإرادة الليبيين والتناقض في كلمات النواب ومطالبهم يؤكد أن أي خارطة طريق ستكون نهايتها عودة للاحتراب والانقسام، وأن الأطراف السياسية اتفقت على ديمومتها وفسادها.

كما تابع: “آن الأوان لتصعيد شعبي وسياسي حقيقي وأن لا ننتظر حلًا من مجموعات اختارت اغتيال الوطن. كل الوسائل الممكنة لمنع التظاهر والإحتجاج تم استخدامها، ورغم ذلك فإن الصفقة تتعثر، والحكومة القادمة ستكون حكومة موازية ولن تحظى بشرعية كاملة، التسويات لا تفرض بل تخضع للمشاركة بمفهومها الحقيقي.

وشدد أنه لا بديل عن الانتخابات ووجب العمل على تصعيد سياسي حقيقي، فقد آن الأوان ليستريح الوطن والمواطن.

#نعم_للانتخابات