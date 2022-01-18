الحكمة هبة سعدية مستعدة للمشاركة في بطولة أمم آسيا

فلسطين – اجتازت الحكمة الدولية الفلسطينية هبة سعدية اختبار اللياقة البدنية للمشاركة في بطولة أمم آسيا للسيدات.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي للتحكيم الفلسطيني الممثل العربي الوحيد في البطولة، التي تقام في الهند باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” بين 20 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم، بمشاركة 12 منتخبا و39 حكما.

وستكون هذه النسخة موسعة من خلال مشاركة 12 منتخبا وطنيا، بزيادة أربعة منتخبات عن النسخة الماضية عام 2018، حيث ينتظر أن تتضمن البطولة 29 مباراة، من ضمنها مباريات الملحق لتحديد المراكز.

المجموعة الأولى: الهند، إيران، الصين، تايبيه

المجموعة الثانية: تايلاند، الفلبين، أستراليا، إندوتيسيا

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، فيتنام، اليابان، ميانمار.

وتقام مباريات البطولة في ثلاث مدن هي مومباي ونافي مومباي وبوني، ولكن من دون حضور جماهيري، وذلك ضمن بروتوكولات صارمة للوقاية من فايروس كوفيد-19، لكن اللجنة المحلية المنظمة قامت بوضع خطة لضمان الشعور بتواجد الجماهير في كافة الملاعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار الحكم الإماراتي الدولي عمر أحمد آل علي للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات، ضمن أطقم حكام “الفيديو” المساعدين، التي تضم معه العراقي علي صباح، والكوري كيم هي جون، والقطري عبد الله المري، والسوري حنا حطاب، والتايلاندي سيفاكوم بو أودوم.

وقام الاتحاد الآسيوي بتنظيم مجموعة من ورش العمل والتدريبات، ومن ضمنها دورات نظام حكم الفيديو المساعد، من أجل ضمان توفير أعلى المعايير الفنية خلال البطولة.

وتعد البطولة بأن تكون مثيرة حيث تتنافس أفضل منتخبات القارة على اللقب، وكذلك المراكز الخمسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023، والتي سوف تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

المصدر: وكالات