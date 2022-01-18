ليبيا- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باجتماع ضم النائب العام الصديق الصور ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير.

بيان صحفي صادر عن منصة حكومتنا اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن مشاركة رؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالاجتماع بالإضافة لوزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء ومندوب عن إدارة القضايا.

وتابع البيان إن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة عدد من القضايا حضرت الاجتماع الذي تم تكريسه لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في بلجيكا و تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة فيما شدد الدبيبة على أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية.

ونبه الدبيبة لأهمية تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة مع إصداره تعليماته لدعم إدارة القضايا لتمكينها من القيام بمهامها فيما توافق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.