أستراليا – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على السويسري هنري لاكسونين 6-1، و6-4، و7-6، اليوم الثلاثاء.

واحتاج مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، والذي يمني النفس بإحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة الولايات المتحدة، إلى ساعة و54 دقيقة لتجاوز عقبة السويسري المصنف 91 عالميا.

وقال مدفيديف بعد المباراة: “حاولت الفوز بهذه المجموعة الثالثة لكنني قلت بأنني سأنتظر (الشوط الفاصل)، ونجحت في ذلك، وبالتالي أنا سعيد حقا”.

وأضاف “بدأت بشكل جيد في أستراليا العام الماضي، فزت بكأس رابطة اللاعبين المحترفين وتمكنت من الوصول إلى النهائي هنا. أحب اللعب هنا، أحب الملاعب الصلبة وأريد أن أفعل أفضل مما حققت العام الماضي”.

ويسعى مدفيديف إلى تعويض خسارته المباراة النهائية في العام الماضي عندما سقط أمام المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وهو (مدفيديف) المرشح الأبرز للتتويج باللقب بعد ترحيل الصربي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما دمر أحلامه بإحراز اللقب الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الأسترالي نيك كيريوس، المصنف 115 عالميا أو البريطاني ليام برودي، الصاعد من التصفيات.

المصدر: أ ف ب