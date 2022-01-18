ليبيا – اعتبر رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي أنه لا يوجد شخص لديه نية في التغيير والإصلاح يقبل تولي أمر حكومة قصيرة العمر، مشيرًا إلى أن مسألة تغيير الحكومة يجب تجاوزها.

الشهيبي قال خلال تصريح أذيع على قناة “المسار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد بشأن عودة عقيلة صالح للبرلمان: إنه وفق المعطيات، فالمستشار صالح هو الأقدر على إدارة الجلسات بعد تجربة رئاسة فوزي النويري للجلسات دون أن ينتج عنها شيء.

وأشار إلى أن من يرفض خارطة طريق لجنة الحوار هم أعضاء من المجلسين أو من يؤيدون الحكومة، لافتًا إلى أن وضع خارطة طريق أخرى تستمر لسنتين أمر مرفوض، ومن المتوقع أنه مع المظاهرات التي يتم الدعوه لها سيكون الضغط كبيرًا على مجلس النواب، من أجل التركيز على ملف الانتخابات، لأن المتظاهرين سيطالبون بموعد محدد لها.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ لعل الحدث الأبرز على الساحة في هذا اليوم الدعوات لتشكيل الحكومة، حدثنا عن هذه الدعوات ومدى تقبلها وصلتها بالواقع؟

هذه الدعوات شخصيًا لا أفهمها أحاول أن أفهم ما المقصود بتشكيل الحكومة، نحن نتحدث عن انتخابات، تشكيل الحكومة لا يوجد شخص لديه نية في التغيير والإصلاح يقبل بتولي أمر حكومة قصيرة العمر، نتحدث عن أشهر وسنة نحن أمام سيناريوهين، الأول إما أن نتحدث أن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة يريدون تغيير الحكومة وضرب الانتخابات بالحائط والتمديد لأكثر من سنة ونصف قادمة، هذا سيناريو، ومن جهة أخرى هناك سيناريو هو المعقول أن يتم الاختيار، ويكون هناك تعديل وزاري لوزراء الحكومة بالاسم بتسيير عمل الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات ومن ثم اختيار حكومة جديدة يختارها البرلمان القادم.

في جلسة البرلمان لا أعتقد أنه سيتم طرح موضوع الحكومة أيضًا، لو افترضنا أن مجلس النواب اتفق على تغيير الحكومة الموضوع سيأخذ وقتًا طويلًا، سندخل في محاصصات وتقاسم السلطة ولن تفضي الحكومة في وقت سريع، الخيار واضح أنه سيلاقي رفضًا شعبيًا يرى أن الأمر سيؤدي للتمديد ورفض من البعثة، حيث أن مجلسي النواب والدولة شاركا بأكثر من نصف الحاضرين في جنيف واتفقا على خارطة الطريق التي تنتهي بشهر 6 القادم، موضوع الحكومة يجب أن نتجاوزه بحيث لا تأتي حكومة لا تؤدي شيء.

س/ أي الخيارات أقرب لموضوع المصالحة الوطنية والتوافق الداخلي؟

المجلس الرئاسي من اختصاصاته موضوع المصالحة الوطنية، في بدايته أتذكر في شهر 4 شكل ما يعرف بمفوضية المصالحة الوطنية ومن ثم اختفت عن الساحة وعندما اقترب موضوع نهايتهم والانتخابات بدأوا يتحدثون عن المصالحة الوطنية، كان عندكم وقت من شهر 5 لشهر 12. نحن نتحدث أنهم سيأتون بأي حجة من أجل عدم حدوث الانتخابات، مصالحة من جهة! توافق على حكومة وموضوع الدستور سيطرحون مواضيع طرحت ولم يكن فيها حلول من أجل تأجيل الانتخابات فقط من قبل بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة.

س/ كيف تصف لنا أول جلسة لعقيلة صالح بعد غيابه؟

وفق المعطيات المستشار عقيلة صالح هو الأقدر على إدارة الجلسات في مجلس النواب جربنا جلسات فوزي النويري، جلسة واحدة كل عدة أسابيع، يجتمعون لساعات ويخرجون دون أي شيء وشكلوا لجنة خارطة الطريق وهذا قبل 24-12، 3 شهور النويري يقود الجلسات مع التغريدة التي خرج بها المشري يتحدث عن النويري وضعفه وما يقوم به ووضعه في زاويا حرجة ما لم يقم الرد من النويري وتفنيد ما قاله المشري، لكن أعتقد أن الجلسة ستذهب تجاه أنها ستأخذ قرارات وستسير بشكل أفضل، وربما يناقش فيها موضوع خارطة الطريق ولن يناقش موضوع الحكومة. وحديث أن السائح رغم أنه قام بإحاطة مجلس النواب بجلسة الأسبوع قبل الماضي حول العملية الانتخابية، ولكن أيضًا السائح سيكون موجودًا، وأتوقع أن جلستي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لا أدري مدى ماذا سينجز مجلس النواب حول كل الامتدادات الحالية ولا أقصد بماذا سينجزه في صالح الشعب والانتخابات، لكن من قرارات، حتى لو كانت ضد إرادة الناس.

س/ هناك أصوات تتعالى لرفض تصريحات وليامز بشأن تمسكها بخارطة طريق ملتقى الحوار، وينوون طرح خارطة أخرى وتحدد موعد الانتخابات، هل تتوقع أن ملف الانتخابات سيتصدر الجلسة بالغد؟

من يرفض خارطة طريق لجنة الحوار هم أعضاء من المجلسين أو من يؤيدون الحكومة الخارطة تقول انتخابات خلال 18 شهرًا أي شهر 6 القادم، يجب أن يكون هناك انتخابات محالة أن تضع خارطة طريق أخرى تستمر لسنتين أمر مرفوض، وأعتقد مع الضغط والمظاهرات التي ندعو لها سيكون كبيرًا على مجلس النواب من أجل وضع الحديث عن موضوع الانتخابات؛ لأن المتظاهرين سيطالبون بموعد محدد للانتخابات.