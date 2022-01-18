ليبيا – قال السفير السابق حسن الصغير إن تسجيل المشري معد سلفاً لغرض التسريب فقد تكلم دون ان يقاطعه احد وفصل في الشخوص والظروف وحتى المبررات بطريقة واضحة وجلية لاغراض التسريب.

الصغير اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التسريب جزء منه يستهدف الدبيبة بمعلومات التواصل مع حفتر وبإظهار النويري في حجمه الحقيقي باعتبار الدبيبة حاول الاستناد عليه مؤخرًا.

وتابع: “والجزء الآخر لمؤيديهم بأنهم مستمرين في التفاوض على بديل الدبيبة وأنهم يفاوضون على و بمشروع الدستور”.

يذكر أنه تم أمس الأحد تداول تسجيل صوتي مسرب للمشري يتحدث فيه عن تفاصيل لقائه بالنويري قبل أسبوع وغيرها من النقاط.