ليبيا – عقد المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الإثنين اجتماعًا مع وكيل ديوان المحاسبة ومدير إدارة الرقابة على أعمال وزارة الصحة بحضور مجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام وديوان المحاسبة.

الاجتماع شهد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للتائب العام استعراض تقييم الديوان لأداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها.

كما تناول المجتمعون نتائج إجراءات التحقق من المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو الديوان في خصوص ملفات العلاج في الداخل والخارج وجائحة كورونا وتنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ ومدى الالتزام بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والتقييد بمعايير استعمال أدوات التعاقد وما اتخذ في شأنها من إجراءات.

من جهته أكد النائب العام على أهمية تقارير ديوان المحاسبة لما تكتسيه من حجية أمام سلطة التحقيق، حتى صارت نتائجها في كثير من الأحيان هي محور التحقيقات الرامية إلى تحديد المسؤولية الجنائية، وهذا مايتطلب مضاعفة الجهود حتى تثمر إجراءات المتابعة وبعدها التحقيق واقعًا ملموسًا ينعكس على الخدمات الصحية للسكان والتخفيف من وطأة الآثار السلبية الناجمة عن تردي مستوى تلك الخدمات وما يستتبعه من تكاليف ترهق مدخراتهم، في حين أن الميزانيات العامة للسنوات الماضية تضمنت مخصصات مالية تكفي لتحقيق الرفاه دون تحميلهم مايرهق ذمتهم المالية.

ومن جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة على أن أعضاء الديوان يولون عناية مضاعفة بملفات قطاع الصحة، وقد توصلوا في جلها إلى نتائج فيها تقييم للأداء المالي والمحاسبي ستعرض على جهة التحقيق فور اكمال إجراءات الاستدلال في شأنها.