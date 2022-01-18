روسيا – اعتبر الكرملين أن الحديث عن التهديد بفرض عقوبات على البنوك الروسية سابق لأوانه، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن تكهنات وسائل الإعلام غالبا ما تستند إلى الشائعات.

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ستدعم البنوك في حالة فرض عقوبات، قال بيسكوف: “دعونا لا نعتمد على التكهنات المختلفة في وسائل الإعلام، والتي غالبا ما تكون مبنية على لا شيء أو تستند إلى نوع من الشائعات التي لم يتم التحقق منها أو تأكيدها بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: “دعونا نركز على الهيئات الرسمية لتلك البلدان التي لديها إدمان لفرض العقوبات”.

وفيما يتعلق بفصل روسيا عن النظام المصرفي “سويفت”، أشار بيسكوف إلى أن هذه الخطوة غير مربحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويوم الاثنين الماضي ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، نقلا عن مصادر حكومية، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استبعدا فصل البنوك الروسية عن نظام “سويفت” كخيار لعقوبات محتملة، لكنهما يفكران في فرض عقوبات تستهدف البنوك الروسية.

وعقب ذلك أفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأنه لم يتم استبعاد أي خيار، وأن فصل البنوك الروسية عن “سويفت” ممكن في حالة حدوث مزيد من التصعيد للأزمة حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي