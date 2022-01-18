ليبيا- وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية بـ”المنتهية الولاية” منذ الـ24 من ديسمبر الماضي وهو ما يحتم إعادة تشكيلها.

صالح أوضح في كلمته خلال جلسة مجلس النواب التي تابعت مجرياتها صحيفة المرصد إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الأخيرة بحلول الـ24 من ديسمبر الماضي وأن على النائب العام الصديق الصور التحقيق في مصروفات هذه الحكومة منذ تاريخ عملها.

وأضاف صالح إن التحقيقات يجب أن تشمل إساءة استعمال السلطة من قبل حكومة الوحدة الوطنية مطالبا في ذات الوقت محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير والنائب العام الصديق الصور والأجهزة الرقابية بعدم صرف الأموال لها من دون موافقة مسبقة من مجلس النواب.

وتابع صالح بالقول إن تأجيل الانتخابات الرئاسية أتى لتعرض قوانينها الانتخابية منذ إصدارها لحملة تشويش وتضليل لإيجاد مبررات للتعطيل مؤكدا تفاجئه من إعلان مفوضية الانتخابات تعذر إقامتها بسبب القوة القاهرة وهو ما صدم أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب وكل طامح لإنهاء معاناة الليبيين.

ونفى صالح سعي مجلس النواب لتعطيل الانتخابات الرئاسية لأن المجلس سارع في إنجاز القوانين الانتخابية ولم ينتظر مثل الآخرين لهبوط قاعدة دستورية منظمة من السماء مطالبا جميع الليبيين بالوقوف ضد كل محاولات التعطيل والمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.