ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على ما يتم تداوله بشأن عدم قبول أعضاء مجلس النواب بأي مسار قد تحدثه البعثة الأممية.

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “هذا الموقف أعتقد أنه يجب أن يكون موقف كل الليبيين بعد ما عانيناه من تدخل أجنبي ومن البعثة، خاصة أن ستيفاني الآن ليست رئيسة البعثة بل مستشارة للأمين العام وهي لا تملك أوراق قوية”.

وأشار إلى أن ستيفاني وليامز هي تحاول أن تقرأ المشهد الليبي من قرب وتحاول ربما في تقريب وجهات النظر أن صدقت نواياها لإيجاد حل، وإلا هي تسعى لنقل المشهد الحقيقي الآن سواء سلبي أو إيجابي للأمم المتحدة، والأمم المتحدة الآن ليست أكثر حرصًا من الليبيين أن تحل مشكلتهم.

واعتقد أنه الآن الكرة بعد هذه التجارب في مرمى الليبيين وعليهم أن يجدوا مخرجًا، فالهدف واضح جدًا ومعروف أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن والتوقف عن التعطيل والتمطيط.

كما أضاف: “نحن من في المشهد لم يعد لدينا أي قبول حتى من أنفسنا ولم نعد نقبل لأنفسنا البقاء في هذا الوضع، ولكن يجب أن تسلم الأمانة لضمان أننا لا نريد أن تدخل البلاد في الفوضى، الآن جلسة الغد توجهي يجب أن نعد إعداد جيد لانتخابات وتكون في أقرب أجل، ربما نتوافق مع ستيفاني بالموعد الذي ربما هي أقرب مننا ترى المشهد عن بعد، ربما شهر 6 القادم يكون موعد انتخاب وهذه قناعتي”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موعد محدد أو آليات حقيقية للوصول لانتخابات في موعد محدد، ويجب أن نساهم في تذليل العقوبات والقوة القاهرة التي لا يختلف عليها اثنان.

وتابع: “الحكومة لم يعد لها قبول من الكثير من الليبيين وواقعة في مشاكل فساد، وهذا شيء معروف وهناك شبهات فساد كبيرة حتى ما يثار على الإعلام، نتمنى من النائب العام أن يقف على مسؤولياته، كل من تدور حوله ملفات فساد يجب أن يكون لديه ملف لدى النائب العام، ونحن ما ضر بليبيا هو الفساد. من قناعتي أنه ضمن أدوات الوصول لانتخابات حقيقية أن تكون لدينا حكومة مقبولة من الجميع وقادرة أن تكون حكومة وحدة وطنية وتساعد على حل الفساد والمشاكل”.