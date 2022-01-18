الصين – صرح وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، أمس الاثنين، بأن التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى نمت أكثر من 100 مرة خلال السنوات الـ30 الماضية.

وقال الوزير في منتدى تعاون التجارة والأعمال بين الصين وآسيا الوسطى المنعقد عبر الإنترنت إن الاستثمار المباشر للصين في الدول الخمس في آسيا الوسطى تجاوز 14 مليار دولار أمريكي.

ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول آسيا الوسطى الخمس وهي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وأضاف وانغ أن الصين ودول آسيا الوسطى الخمس واصلت تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وحققت نتائج قوية ومثمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة الصينية ترغب في العمل مع الهيئات الحكومية ذات الصلة في الدول الخمس في آسيا الوسطى لتعزيز التعاون والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى جديد.

المصدر: شينخوا