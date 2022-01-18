ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد سيطيل الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات، وأن ما اتفق عليه النواب والدولة هو مساعدة الهيئة التأسيسية، وليس أخذ اختصاصاتها منها.

بن شرادة أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن الأنسب هو تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، ويفترض أن تكون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من ضمن اللجنة وأن تكون مختلطة بين النواب والدولة، وتشرف على النقاط الخلافية في الدستور فقط.

وحول استمرار الحكومة، بيّن أن الجميع وصل إلى قناعة أن هذه الحكومة وصلت إلى طريق يجب معه أن توقف، ويتم الإسراع بالذهاب إلى انتخابات.

ولفت إلى أنه في حال جرى وضع خارطة طريق تكون مدتها الزمنية أكثر من 6 أشهر، فإنه يجب التوافق بين مجلس الدولة والنواب على تشكيل حكومة تمهيدية تشرف على الانتخابات.

كما أوضح أنه في حال وضع خارطة طريق أقل من 6 أشهر، فإن بقاء الحكومة يكون واجبًا حتى تدخل العملية الانتخابية حيز التنفيذ.