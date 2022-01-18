بروكسل – استبعد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل فرض الاتحاد “عقوبات استباقية” على روسيا في ظل الوضع حول أوكرانيا.

وقال بوريل في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، إنه “لا يوجد هناك أي حديث عن عقوبات استباقية… ونحن نواصل العمل على مشروع القرار حول العقوبات في حال التصعيد”.

وأكد أنه “في حال العدوان ضد أوكرانيا ستكون هناك إجراءات قاسية، بينها العقوبات. ومن صلاحياتي عرض العقوبات على المجلس الأوروبي، والعمل على صياغتها مستمر”.

ومع ذلك أكد بوريل على ضرورة الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك “عددا كبيرا من الملفات” التي يجب مناقشتها بشكل دائم مع روسيا.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم موسكو بالتحضير “للهجوم” على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا.

وهدد الغرب بفرض عقوبات على موسكو في حال أي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي