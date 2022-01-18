الأرجنتين – أفادت قناة “TyC Sports” بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يتم استدعاؤه إلى تشكيلة منتخب بلاده، الذي سيخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني منح قائده ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، فترة راحة للتعافي من آثار إصابته بفيروس كورونا، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك وفقا لـ”TyC Sports”.

وسيواجه منتخب “التانغو” الأرجنتيني نظيره التشيلي يوم 27 يناير الجاري، ومن ثم الكولومبي يوم 1 فبراير المقبل.

وكان منتخب الأرجنتين قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي من المقرر أن تقام في قطر شتاء العام الجاري.

وشارك ليونيل ميسي في 16 مباراة هذا الموسم بقميص “التانغو”، وسجل خلالها ستة أهداف، إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات