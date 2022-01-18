ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مودرن طوكيو تايمز” اليابانية الضوء على تأثيرات قيام حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التأثيرات الأمنية لهذا العمل لم تقتصر على ليبيا وحدها بل امتدت لتشمل دول الساحل جميعها بعد أن استغلت التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة” الفراغ الأمني في البلاد لبناء موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار في هذه الدول.

وتابع التقرير إن بلدان الجزائر وتشاد ومصر ومالي وموريتانيا والنيجر وتونس تحملت العبء الأكبر المتمثل باستقبال مئات الآلاف من العائدين المصابين بصدمات نفسية والفقراء فضلا عن تدفق أعداد غير محددة وغير قابلة للقياس من الأسلحة والذخيرة من الترسانة الليبية.

وأضاف التقرير إن كل هذا قاد بالمحصلة لتخلخل بحجم وتأثير السكان ما فاقم الوضع الهش والضعيف المتمثل في أزمة الأمن الغذائي المؤثرة بشكل كبير على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة مشددا على وجوب تركيز المجتمع الدول على معالجة أزمة ليبيا لتحسين وضع دول الساحل برمتها.

ترجمة المرصد – خاص