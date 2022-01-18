ليبيا – أفادت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن هناك خمس سلالات على الأقل، مسجلة ضمن القائمة الحمراء، أي المعرضة للانقراض، والتي تعيش في صحاري البلاد وهي “الشاهين (الصقر) الليبي، والفنك والودان والغزال والحباري”، بالإضافة إلى حيوانات أخرى ليست أكثر حظًا وهي “الأرانب والضب والحجل”.

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” فأن الجمعية استندت إلى ما ذكره الرحالة محمد بن سليمان سيف النصر عن الحياة البرية في الصحراء الليبية، وذلك حين قطعها في سفره العام 1842 من طرابلس وحتى العاصمة المصرية القاهرة، ورصد حينها حيوانات اختفت الآن وهي “النعام، وكان آخر ظهورها في العام 1941 بوادي المرا جنوب الجبل الأخضر، والصل وشوهد للمرة الأخيرة في العام 1942، والبقر الوحشي الذي لم يعد له أثر بعد حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وأخيرًا الفهد الذي سجل آخر ظهور له في العام 1990”.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالجمعية أحمد القايدي، أن حيوان ابن آوى معرّض للانقراض نهائيًا في ليبيا، نتيجة الصيد الجائر والتمدد العمراني في الأماكن التي يعيش فيها، وصيد الفرائس التي يقتاتها.

وأضاف أن هناك خلطًا لدى البعض الذين يعتقدون أن السلالة الموجودة في ليبيا من الذئاب، ولكنها إحدى فصائل ابن آوى التي كانت تعيش في منطقة سهل الجفارة، الممتدة من الحدود التونسية إلى منطقة القره بوللي وجهة سوق الخميس ومدينة الخمس.

كما أوضح القايدي أنه يوجد نوع آخر وهو الذئب الصحراوي، الذي يعيش في جنوب الجبل الأخضر، وجنوب جبل نفوسة وقرب الواحات الممتدة في الصحراء وقرب الماء، والذي أصبح وجوده بأعداد قليلة الآن هو أيضًا.