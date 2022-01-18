ليبيا – قال النّاطق باسم حكومة تصريف الاعمال، محمّد حمّودة، إنّ الحكومة صرفت 83.98 مليار دينار (19.39 مليار دولار) من موازنة العام الماضي 2021 ووصف نتائج إنفاق الموازنة بـ”الإيجابيّة”، قائلاً: “لا يوجد أيّ عجز ماليّ”.

حمودة وفي رده على سؤال مراسل موقع “العربيّ الجديد” القطري عن حجم الإنفاق العامّ والإيرادات، أكّد وجود مبلغ 2.9 مليار دينار في حساب الخزانة العامّة متبقٍ من موازنة 2021، ولم يصرف.

وأضاف: “المصروفات وزّعت على الباب الأوّل للرّواتب بقيمة 33.1 مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير)، والباب الثاني وهي النّفقات التّشغيليّة بـ7.8 مليارات دينار، والباب الثّالث لمشروعات التّنمية: عودة الحياة، بقيمة 15.76 مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 6.490 مليارات دينار”.

وأشار إلى أنّ وزارة الماليّة تعمل حاليّاً على أذونات صرف الرّواتب لشهر ديسمبر الماضي، مرجعاً تأخير أذونات نوفمبر إلى التّغييرات الّتي أضيفت على بعض القطاعات.