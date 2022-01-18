ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس النواب لن يستطيع إقالة الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأن مصيرها مرتبط بقرار مشترك بين “النواب” ومجلس الدولة.

حويلي شدد في تصريح لموقع “عربي21” القطري بأن الهجوم على الحكومة والتلويح بإقالتها يعمق الأزمة ولا يحلها، ومجلس النواب بهذه الدعوات يغرد خارج السرب، بحسب تعبيره.

وأكد على أن مجلس النواب إن أراد أن يساعد الحكومة، ويحل الأزمة القائمة، عليه أن يأتي لمجلس الدولة بتوافقات حقيقية.

وشدد على أن النواب لا يستطيع أن ينزع الثقة من الحكومة إلا بموافقة مجلس الدولة، لافتًا إلى أن التصعيد في البرلمان ضد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة وليس ضد الحكومة، ذلك أنه منافس قوي في الانتخابات القادمة، بحسب قوله.

كما اعتبر أن ما يجري هو محاولة لإقصائه ومنعه من خوض الاستحقاق القادم.

وفيما يخص اجتماعات اللجان المشتركة بين مجلس النواب والدولة، قال حويلي: “اجتمعت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، ورؤساء اللجان في مجلس الدولة وهناك توافقات ووعود، وننتظر أن يعلن عنها مجلس النواب من طرفه”.

وعلق على عودة عقيلة صالح لرئاسة مجلس النواب، قال: “لا أعتقد أنها ستعمق الأزمة، ونتمنى الذهاب لحل الأزمة في أسرع وقت”، حسب قوله.