سوريا – أكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف سعى القرم لتطوير الشراكة التجارية مع سوريا وتنفذ برنامج خاص لتطوير تلك الشراكة.

وخلال لقائه في سيمفروبول وفدا اقتصاديا سوريا برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، قال أكسيونوف إن “شركات القرم مستعدة لتطوير العلاقات مع الجانب السوري، ونحن نمضي قدما معا، وننفذ برنامجا لتطوير الشراكة التجارية بين سوريا والقرم ولاسيما موضوع شركة الشحن”.

وأعرب رئيس القرم عن امتنانه لسوريا “على جميع إجراءات الاستجابة لطلبات القرم وتسهيل إجراءات التعاون بين البلدين”.

وأعرب الوزير خليل عن أمله “بمزيد من التعاون والزيارات المستمرة لممثلي دوائر الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين حتى تنفيذ الاتفاقات”

ولفت الوزير الخليل إلى أن الهدف من زيارة الوفد السوري هو وضع الخطوط العريضة لخطط العمل المستقبلية بين الجانبين وتحديد القضايا الإشكالية وتذليلها.

وكان الوفد الاقتصادي السوري وصل اليوم في زيارة رسمية لجمهورية القرم لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون المشترك.

المصدر: “سانا”