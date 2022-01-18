إيطاليا – قام نجم نادي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ببادرة رائعة تجاه الحكم ماركو سيرا، الذي أدار مباراة “الروسونيري” وسبيزيا، أمس الاثنين، وتسببت أخطاؤه في خسارة رفاق “إبرا” (1-2).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والنتيجة تشير للتعادل 1-1، انطلق مهاجم ميلان، أنتي ريبيتش، بالكرة أمام منطقة الجزاء، ليسقط بعد احتكاك مع لاعب سبيزيا، لتذهب الكرة إلى جونيور ميسياس داخل المنطقة الذي سددها وسجل هدفا “قاتلا” لـ”الروسونيري” (2-1).

ولكن الحكم ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة لميلان خارج منطقة الجزاء، دون أن يمنح الأفضلية لاستمرار اللعب.

واعتذر سيرا في الملعب على الفور للاعبي ميلان عن الخطأ، بعد إطلاقه للصافرة سريعا دون منح الأفضلية لـ”الروسونيري”.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن دموع سيرا انهمرت بعد المباراة في غرفة الملابس، وذهب إليه إبراهيموفيتش بالإضافة إلى لاعبين آخرين من ميلان لمواساته في بادرة نبيلة.

وانتهت المباراة بخسارة ميلان بنتيجة 1-2، والمفارقة أن ميلان استقبل الهدف الثاني من سبيزيا في الوقت القاتل، عقب قرار إلغاء هدف مسياس.

وبهذه الخسارة، بقي ميلان في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر وحامل اللقب والذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام أتالانتا الأحد، علما بأن “النيراتزوري” يملك مباراة مؤجلة في جعبته، فيما تقدم سبيزيا للمركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

المصدر: وكالات