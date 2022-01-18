إسبانيا – أكدت صحيفة “ناسيونال” الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيمة هدد إدارة ناديه ريال مدريد بمغادرة الفريق في حال تم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت “ناسيونال” في تقرير لها يوم الاثنين، إن بنزيما، البالغ من العمر 34 عاما، تحدث مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأكد له أنه سيغادر النادي إذا تم التعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الفرنسي أخبر بيريز بأنه لن يرضى بأي حال من الأحوال البقاء احتياطيا أمام المهاجم النرويجي الصاعد.

كما ذكرت “ناسيونال” أن بنزيما كلف وكيل أعماله بفتح خطوط اتصال مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل انتقال محتمل إلى “بارك دي برانس” معقل النادي الباريسي في حال انضم هالاند للنادي الملكي صيفا.

ويتقدم ريال مدريد سباق التعاقد مع “الفتى الذهبي” هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، على غريمه برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الفوز بخدماته.

ووضع بيريز نصب عينيه الجمع بين إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف الرئيسي له، في الفريق الملكي، وقد يضم الفرنسي بالمجان بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، حيث لم يجدد مبابي لحد الآن عقده مع الفريق الباريسي.

يذكر أن كريم بنزيما شارك في 582 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، في جميع المسابقات، وسجل 303 أهداف، إضافة إلى 182 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات