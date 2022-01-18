سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس الاثنين عن الفائزين بجوائز الأفضل “the best” لعام 2021، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الـ”فيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية.

وفاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة “الكبرى” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وتوج البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، بجائزة ” The Best” لأفضل لاعب في العالم 2021 للمرة الثانية على التوالى متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جائزة أفضل لاعبة لعام 2021:

فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2021 بالعام الماضي، متفوقة على مواطنتها وزميلتها في برشلونة جينيفر هيرموسو، والأسترالية سام كير لاعبة نادي تشيلسي الإنجليزي.

جائزة أفضل حارس مرمى:

نال السنغالي إدوارد ميندى حارس مرمى بلاده وفريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021 بعدما تفوق على الثنائي: جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ.

جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

فازت التشيلية كريستيان إندلر حارس مرمى نادي ليون الفرنسي، بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم 2021 لتتفوق على الثنائي: الألمانية آن كاترين بيرغر حارسة مرمى تشيلسي، والكندية ستيفاني لين ماري لابي، حارسة فريق باريس سان جيرمان.

جائزة “بوشكاش” لأجمل هدف:

حصل الأرجنتينى إريك لاميلا، لاعب توتنهام، على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم 2021، وفاز لاميلا بالجائزة بعدما سجل هدفا رائعا في مرمى أرسنال في مباراة بينهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 مارس 2021.

جائزة أفضل مدرب في العالم:

نال الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في العالم 2021 بعد أن كانت المنافسة تنحصر بينه وبين الثنائي: الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وروبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

جائزة أفضل مدرب للسيدات:

فازت الإنجليزية إيما هايز، مدربة نادي تشيلسي، بجائزة أفضل مدرب للسيدات في العالم 2021 متفوقة على الثنائي: لويس كورتيس المدرب السابق لفريق سيدات برشلونة، والهولندية سارينا ويجمان التي قادت منتخبي هولندا وإنجلترا حاليا.

جائزة أفضل مشجعين:

ذهبت جائزة أفضل مشجعين لعام 2021، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى جماهير فنلندا والدنمارك.

جائزة اللعب النظيف:

حصل المنتخب الدنماركي وفريقه الطبي والطاقم التدريبي، على جائزة اللعب النظيف، متفوقا على كل من: الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي، ولاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت براون لاعب نادي أبردين.

ونجح الطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك في إنقاذ حياة لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي السابق كريستيان إريكسن، بعد سقوطه على أرضية الملعب خلال مواجهة بلاده وفنلندا في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، مغشيا عليه بعد توقف قلبه.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة الـ”فيفا” للعب النظيف في حفله السنوي للاعبين أو الجمهور أو الاتحادات الرياضية أو المنظمات الأخرى، كنوع من التقدير لأي جهود أو سلوك رياضي مشرف في مجال كرة القدم.

جائزة التشكيلة المثالية لفريق “فيفا” للرجال لعام 2021:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما

لخط الدفاع: النمساوي ديفيد ألابا – البرتغالي روبن دياز – الإيطالي ليوناردو بونوتشي

لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو – الفرنسي نغولو كانتي – البلجيكي كيفن دي بروين

لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو – النرويجي إرلينغ هالاند – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – الأرجنتيني ليونيل ميسي.

التشكيلة المثالية لفريق “فيفا” للسيدات لعام 2021:

جائزة خاصة:

حصلت اللاعبة الكندية كريستين سنكلير على جائزة خاصة لتحطيمها الرقم القياسي الدولي كأكثر لاعبة تسجيلا للأهداف الدولية، برصيد 188 هدفا خلال 308 مباراة دولية مع كندا، أكثر من أي لاعبة أخرى في تاريخ كرة القدم.

جائزة خاصة للاعب فريد:

تم تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة خاصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إنجازه الفريد كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 115 هدفا متخطيا المهاجم الإيراني المعتزل على دائي الذي توقف رصيده عند 109 أهداف.

المصدر: “RT + FIFA”