الإمارات العربية – أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي أن الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية والإمارات تمثل جرائم حرب.

وقال: “الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبو ظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنتها المليشيا الحوثية عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء”.

وأضاف: “القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ولله الحمد ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة”.

وبين المالكي أن “هذا التصعيد والسلوك العدائي من الحوثيين، يؤكد تهديد هذه المليشيا وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتدادا لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليميا”.

وشدد على أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد وتحقيقا لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام القيادة واسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي”.

المصدر: “واس”