الكاميرون – أسدل الستار على منافسات المجموعة الأولى للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم الاثنين، بتأهل منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

واختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام منتخب كابو فيردي “الرأس الأخضر” بهدف لكل منهما.

افتتح المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر التسجيل لمنتخب “الأسود غير المروضة” في الدقيقة 39، ورد المهاجم غاري رودريغيز بهدف التعادل لكابو فيردي عند الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب الكاميرون قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وكان قد ضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي منذ الجولة الماضية، بينما احتل منتخب كابو فيردي المركز الثالث، وسينتظر نتائج مباريات الجولة الأخيرة ضمن المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره، على أمل أن يكون من بين أفضل أربع منتخبات احلت المركز الثالث.

وحجز منتخب بوركينا فاسو مقعدا له في دور الـ16 الكبار للنسخة الـ33 من بطولة القارة السمراء، بعد تعادله أمام نظيره الإثيوبي بالنتيجة ذاتها (1-1)، واحتلاله مركز الوصافة في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

في حين أصبح منتخب إثيوبيا أول المودعين للبطولة رسميا بعد أن احتل المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT