ليبيا – قررت النيابة العامة حبس نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة احتياطيًا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء انحراف سلوك نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة، بتعمده ممارسة العمل النقابي وتمثيل فئة من المهنيين بدون استحصال موافقة الجهة المختصة، واستبدال اسم الجسم الموازي الذي يعمل من خلاله لغرض سلب اختصاص النقابة العامة للصيادلة، بإصدار أذونات مزاولة مهنة الصيدلة دون مراعاة الإجراءات المقررة بموجب اللوائح الناظمة للمهنة.

ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة إلى حصر أذونات مزاولة المهنة الممنوحة من قبل المتهم، وتسوية مراكز ممارسي المهنة استنادًا إلى الإجراءات المعيبة.

هذا وجاء التحقيق بناءً على ما ساقه رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة في معرض بلاغه المرفوع في مواجهة نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة.