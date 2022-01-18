سوريا – أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغاواط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات السورية حسب الأولويات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء السوري إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة.

وفي كلمة له في مجلس الشعب السوري أمس، أشار عرنوس إلى سعي الحكومة بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة، مشيرا إلى حجم الضرر الكبير الذي تعرض له قطاع الكهرباء ما جعل من إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.

وعلى صعيد متصل، أعلن مجلس النقد والتسليف في سوريا اليوم السماح للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض وتمويلات) لتمويل عدد من المشاريع الصناعية والمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

المصدر: سانا + الوطن